Вяльбе — о Непряевой: такое ощущение, что травмы и не было

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии российской лыжницы Натальи Непряевой перед спринтерской гонкой классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе — о Непряевой: такое ощущение, что травмы и не было
  • © РИА Новости

«Судя по настроению Натальи, такое ощущение, что травмы и не было. Говорит, что с каждым днём рука всё лучше. На самом деле показывает, насколько она у неё работает», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, была проведена огромная работа с физиотерапевтом и мануальным терапевтом.

«Пусть через боль и слёзы, но выполняла всё, что было предписано. Надеюсь, всё сложится. Единственное, у Непряевой форма должна приходить изо дня в день. Всё-таки она не смогла провести необходимую перед стартами работу», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее Вяльбе рассказала о состоянии российской лыжницы Татьяны Сориной.

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