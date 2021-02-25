Вяльбе — о Непряевой: такое ощущение, что травмы и не было
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«Судя по настроению Натальи, такое ощущение, что травмы и не было. Говорит, что с каждым днём рука всё лучше. На самом деле показывает, насколько она у неё работает», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
По её словам, была проведена огромная работа с физиотерапевтом и мануальным терапевтом.
«Пусть через боль и слёзы, но выполняла всё, что было предписано. Надеюсь, всё сложится. Единственное, у Непряевой форма должна приходить изо дня в день. Всё-таки она не смогла провести необходимую перед стартами работу», — добавила она.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.
Ранее Вяльбе рассказала о состоянии российской лыжницы Татьяны Сориной.