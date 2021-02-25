Таски назвал Промеса важным фактором для «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ

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Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал переход голландца Квинси Промеса в московский клуб.
Таски назвал Промеса важным фактором для «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
  • globallookpress.com

«Думаю, что Квинси — это большой трансфер для «Спартака». Он отлично знает клуб и лигу. Все прекрасно помнят, сколько он забил мячей и отдал результативных передач в свой первый приход в «Спартак». Если Квинси в хорошей форме и готов играть, то он будет важным фактором для клуба в борьбе за чемпионство», — цитирует Таски «Спорт-экспресс».

В 2017 году немец вместе с Промесом стал чемпионом России. Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Ранее Промес поблагодарил болельщиков и работников «Аякса» после перехода в «Спартак».

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