Таски назвал Промеса важным фактором для «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
- globallookpress.com
«Думаю, что Квинси — это большой трансфер для «Спартака». Он отлично знает клуб и лигу. Все прекрасно помнят, сколько он забил мячей и отдал результативных передач в свой первый приход в «Спартак». Если Квинси в хорошей форме и готов играть, то он будет важным фактором для клуба в борьбе за чемпионство», — цитирует Таски «Спорт-экспресс».
В 2017 году немец вместе с Промесом стал чемпионом России. Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Ранее Промес поблагодарил болельщиков и работников «Аякса» после перехода в «Спартак».