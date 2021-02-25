Промес поблагодарил болельщиков и работников «Аякса» после перехода в «Спартак»

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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес после перехода из амстердамского «Аякса» попрощался с болельщиками голландского клуба.
Промес поблагодарил болельщиков и работников «Аякса» после перехода в «Спартак»
  • Reuters

«Спасибо всем сотрудникам и болельщикам «Аякса». Пока мы не встретимся снова», — написал Промес в своём Instagram.

24 февраля «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак». Москвичи заплатят за него €8,5 млн. Игрок будет выступать под 24-м номером.

С 2014 по 2018 год Промес уже выступал в составе «Спартака», став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Глушаков высказался о переходе Промеса в «Спартак».

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