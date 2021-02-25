Глушаков высказался о переходе Промеса в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на переход Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

«Квинси — хороший футболист. Он поможет «Спартаку». Планирую ли я встретиться с ним? Сейчас Промесу не до встреч будет. Пусть сначала прилетит, возобновит тренировки. Потом встретимся и пообщаемся», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».