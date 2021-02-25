В КХЛ заявили, что не получали жалоб в отношении Панарина в 2011 году

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением касательно ситуации с нападающим Артемием Панариным, сейчас выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс».
В КХЛ заявили, что не получали жалоб в отношении Панарина в 2011 году
  • Reuters

В комментарии для ESPN КХЛ сообщила, что «не знала об инциденте между Панариным и девушкой в Риге и не получала жалоб в отношении Артемия Панарина в декабре 2011 года».

В КХЛ отметили, что если бы получили какую-либо жалобу, то провели бы расследование.

Тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Ранее Анисин прокомментировал обвинения Назарова в адрес Панарина.

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