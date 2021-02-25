Британский лыжник рассказал, как перед стартом ЧМ получил результат чужого теста коронавирус

Британский лыжник Эндрю Масгрейв рассказал, что перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе лаборатория по ошибке прислала ему результат чужого теста на коронавирус.

Британец прошёл тест на коронавирус и 23 февраля узнал, что в его крови были обнаружены антитела к COVID-19. Масгрейв усомнился в результатах, поскольку регулярно тестируется на коронавирус.

«Я понимал, что этого быть не может. Мы отправили электронное письмо в FIS. Там нам ответили, что они перепутали наши пробы с чьими-то. Это нечто. Им стоит лучше контролировать ситуацию в лабораториях», — цитирует Масгрейва NRK.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартовал 23 февраля и завершится 7 марта.

Ранее сообщалось, что происходит на лыжном ЧМ за день до розыгрыша первых медалей.