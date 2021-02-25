Промес высказался об обвинениях в нападении на человека

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес отреагировал на обвинения в нападении на человека.

«Некоторые сообщения в СМИ шокировали. Не могу сейчас много говорить на этот счёт. Меня уже необоснованно осуждали, правда всё равно выйдет на поверхность. Но мне было сложно», — сказал Квинси Промес в интервью YouTube-каналу амстердамского «Аякса».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».