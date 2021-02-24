Промес — о возвращении в «Спартак»: привет, я еду домой
- @fcsm_official
«Привет! Я еду домой», — приводит слова Квинси Промеса официальная страница московского «Спартака» в Twitter.
Красно-белые, держите видео-привет от Квинси! 😅#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/EXAAouhiLp— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».