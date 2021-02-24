Каррера отреагировал на переход Промеса в «Спартак»
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«Квинси качественный игрок и большой профессионал. Он уже всё доказал. Промес в первую очередь — это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», — приводит слова Карреры Sport24.
Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».