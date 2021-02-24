В Госдуме отреагировали на недопуск российских легкоатлетов к ЧЕ-2021 в помещении
- РИА Новости
«Не допускать спортсменов такой страны, как Россия, — нонсенс в спортивной практике. Считаю это безумием. Тем более в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, а спортивная практика почти отсутствует. Новому руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics)», — приводит слова Свищева РИА Новости.
Чемпионат Европы пройдёт с 5 по 7 марта в Торуне.
Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.