В Госдуме отреагировали на недопуск российских легкоатлетов к ЧЕ-2021 в помещении

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал недопуск российских легкоатлетов к выступлению на чемпионате Европы 2021 года по лёгкой атлетике в помещении.
В Госдуме отреагировали на недопуск российских легкоатлетов к ЧЕ-2021 в помещении
  • РИА Новости

«Не допускать спортсменов такой страны, как Россия, — нонсенс в спортивной практике. Считаю это безумием. Тем более в преддверии Олимпийских игр, когда любые соревнования на вес золота, а спортивная практика почти отсутствует. Новому руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) нужно заняться тем, чтобы нормализовать отношения со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics)», — приводит слова Свищева РИА Новости.

Чемпионат Европы пройдёт с 5 по 7 марта в Торуне.  

Ранее сообщалось, что российских легкоатлетов не допустили к выступлениям на ЧЕ-2021 в помещении.

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