«Спартак» опубликовал фотографию Промеса в Москве

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес прибыл в Москву для подписания контракта со столичным «Спартаком».

«Фото, которое вы очень ждали! Квинси Промес в Москве», — говорится в сообщении на официальной странице московского «Спартака» в Twitter.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».