«Спартак» опубликовал фотографию Промеса в Москве
- @fcsm_official
«Фото, которое вы очень ждали! Квинси Промес в Москве», — говорится в сообщении на официальной странице московского «Спартака» в Twitter.
Фото, которое вы очень ждали! Квинси @QPromes в Москве 🇷🇺#АнтохаВернулся 🎭 pic.twitter.com/tuZrEhiQlK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».