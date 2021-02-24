«Спартак» опубликовал фотографию Промеса в Москве

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Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес прибыл в Москву для подписания контракта со столичным «Спартаком».
«Спартак» опубликовал фотографию Промеса в Москве
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Фото, которое вы очень ждали! Квинси Промес в Москве», — говорится в сообщении на официальной странице московского «Спартака» в Twitter.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».

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