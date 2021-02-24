Панжинский — о шансах Большунова на медали ЧМ: он соскучился по новым победам

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Российский лыжник Александр Панжинский поделился ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Панжинский — о шансах Большунова на медали ЧМ: он соскучился по новым победам
  • Reuters

«У Александра как никогда высокие шансы. Несмотря на то что недавно Большунов перенёс лёгкое недомогание, раньше уехал со сбора, думаю, он отдохнул психологически. А сейчас соскучился по новым победам», — приводит слова Панжинского «Чемпионат».

По мнению лыжника, в спринтерской гонке выиграть Большунову будет сложно.

«У него есть все шансы в скиатлоне и гонке с раздельного старта. Ну и не исключаю марафон», — добавил он.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.

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