Панжинский — о шансах Большунова на медали ЧМ: он соскучился по новым победам
- Reuters
«У Александра как никогда высокие шансы. Несмотря на то что недавно Большунов перенёс лёгкое недомогание, раньше уехал со сбора, думаю, он отдохнул психологически. А сейчас соскучился по новым победам», — приводит слова Панжинского «Чемпионат».
По мнению лыжника, в спринтерской гонке выиграть Большунову будет сложно.
«У него есть все шансы в скиатлоне и гонке с раздельного старта. Ну и не исключаю марафон», — добавил он.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.