Панжинский — о шансах Большунова на медали ЧМ: он соскучился по новым победам

Российский лыжник Александр Панжинский поделился ожиданиями от выступления россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«У Александра как никогда высокие шансы. Несмотря на то что недавно Большунов перенёс лёгкое недомогание, раньше уехал со сбора, думаю, он отдохнул психологически. А сейчас соскучился по новым победам», — приводит слова Панжинского «Чемпионат».

По мнению лыжника, в спринтерской гонке выиграть Большунову будет сложно.

«У него есть все шансы в скиатлоне и гонке с раздельного старта. Ну и не исключаю марафон», — добавил он.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.