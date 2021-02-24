Тренер «Тамбова» заявил, что не собирался приглашать в команду Быстрова и Павлюченко

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о том, что он думал пригласить в команду бывших футболистов сборной России Владимира Быстрова и Романа Павлюченко.
Тренер «Тамбова» заявил, что не собирался приглашать в команду Быстрова и Павлюченко
  • РИА Новости

«Никаких разговоров по Быстрову и Павлюченко не было. Никто ни к кому по этому поводу не обращался. Мне такого никто не предлагал. Мы комплектуемся молодыми ребятами», — цитирует Первушина «Спорт-Экспресс».

Во время зимней паузы «Тамбов» был близок к снятию с чемпионата из-за серьёзных финансовых проблем. Команду покинули некоторые игроки, которых в итоге заменили арендованные у других клубов футболисты. Тем не менее будущее клуба остаётся под вопросом.

По итогам 19 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что команда не стала бы выходить в Российскую премьер-лигу, если бы изначально было понимание, что не удастся играть в своём городе.

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