Худяков: если бы изначально понимал ситуацию со стадионом, то «Тамбов» не вышел бы в РПЛ

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что команда не стала бы выходить в Российскую премьер-лигу, если бы изначально было понимание, что не удастся играть в своём городе.
Худяков: если бы изначально понимал ситуацию со стадионом, то «Тамбов» не вышел бы в РПЛ
  • © fc-tambov.ru

«Конечно, я очень хотел, чтобы болельщик увидел «Тамбов» в Премьер-лиге на стадионе в нашем родном городе, планировали это. Скажу вам честно: если бы изначально у меня было понимание, что мы никогда не сыграем дома в РПЛ, я бы не выводил «Тамбов» в элитный дивизион, не допустил бы такого. Играли бы в ФНЛ при своих болельщиках. Потому что два года наши зрители не видят воочию свою команду, у меня слов нет», — цитирует Худякова «Спорт-Экспресс».

За два года выступления в РПЛ команда ни разу не сыграла в Тамбове, а домашние матчи проводила в Саранске.

Во время зимней паузы «Тамбов» был близок к снятию с чемпионата из-за серьёзных финансовых проблем. Команду покинули некоторые игроки, которых в итоге заменили арендованные у других клубов футболисты. Тем не менее будущее клуба остаётся под вопросом.

По итогам 19 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее Худяков назвал условие, при котором «Тамбов» сможет остаться в РПЛ.

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