Худяков назвал условие, при котором «Тамбов» сможет остаться в РПЛ

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о перспективах команды продолжить выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Надо смотреть на вещи реально. Остаться в премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдётся спонсор, инвестор, которому будет интересна команда и который готов покрыть все долги», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если инвестор не найдётся, то команда по окончании сезона снимется, и если финансовая ситуация в корне не изменится, то клуб ждёт банкротство.

«Но мы всё-таки надеемся, что до этого не дойдёт. Поэтому и пытаемся доиграть сезон. Нам важны эти месяцы, чтобы найти инвестора. Будем использовать любой шанс, возможность, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты, как в своё время «Амкар», «Тосно». Да, можно было бы теоретически и сейчас черту подвести под нашим клубом. Но мы по-прежнему верим, что «Тамбов» будет жить», — добавил Худяков.

Во время зимней паузы «Тамбов» был близок к снятию с чемпионата из-за серьёзных финансовых проблем. Команду покинули некоторые игроки, которых в итоге заменили арендованные у других клубов футболисты.

По итогам 19 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. В зоне вылета также располагается «Уфа» (13 очков), а волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал» — в зоне стыковых матчей с 14 очками.

Ранее Худяков заявил, что «Тамбов» планирует подписать нескольких опытных футболистов.