Худяков заявил, что «Тамбов» планирует подписать нескольких опытных футболистов

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о планах по усилению состава опытными игроками.

«Понятно, что у нас сейчас очень много молодых перспективных ребят. Климов из «Рубина», Аванесян из ЦСКА, Карапузов из «Динамо» — безусловно, качественные исполнители, но пока ещё молоды. Так что в ближайшие два-три дня обязательно подпишем трёх-четырёх опытных игроков. Работаем активно в этом направлении, обязательно усилимся», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Во время зимней паузы «Тамбов» был близок к снятию с чемпионата из-за серьёзных финансовых проблем. Команду покинули некоторые игроки, которых в итоге заменили арендованные у других клубов футболисты.

Ранее в «Тамбове» рассказали о появлении инвестора из другого региона.