Худяков заявил, что «Тамбов» планирует подписать нескольких опытных футболистов

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о планах по усилению состава опытными игроками.
Худяков заявил, что «Тамбов» планирует подписать нескольких опытных футболистов
  • © Официальный сайт футбольного клуба «Тамбов»

«Понятно, что у нас сейчас очень много молодых перспективных ребят. Климов из «Рубина», Аванесян из ЦСКА, Карапузов из «Динамо» — безусловно, качественные исполнители, но пока ещё молоды. Так что в ближайшие два-три дня обязательно подпишем трёх-четырёх опытных игроков. Работаем активно в этом направлении, обязательно усилимся», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

Во время зимней паузы «Тамбов» был близок к снятию с чемпионата из-за серьёзных финансовых проблем. Команду покинули некоторые игроки, которых в итоге заменили арендованные у других клубов футболисты.

Ранее в «Тамбове» рассказали о появлении инвестора из другого региона.

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