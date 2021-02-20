В «Тамбове» рассказали о появлении инвестора из другого региона

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Главный тренер молодёжного состава «Тамбова» Сергей Передня рассказал о появлении в клубе инвестора из другого региона.
В «Тамбове» рассказали о появлении инвестора из другого региона
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«Тамбов» в пятницу получил от Российской премьер-лиги сумму, достаточную для разблокировки счетов, также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность, и, таким образом, продолжит выступать в чемпионате и Кубке России», — цитирует Передню РИА Новости.

По его словам, на 22 января долги клуба составляли 130 млн рублей. Как он отметил, обещано, что в ближайшее время в «Тамбове» появятся средства, которые будут перечисляться между сотрудниками клуба.

«Как понимаю, появился инвестор не из Тамбовской области, который будет содержать клуб, помогать», — добавил Передня.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Из-за долгов по зарплате клуб покинула большая часть футболистов.

В Кубке России «Тамбов» пробился в 1/8 финала, где сыграет с московским «Локомотивом», а в молодёжном первенстве РПЛ «Тамбов» с 14 очками занимает седьмое место.

Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что «Тамбов» продолжит выступления не только в РПЛ, но и в Кубке России и молодёжном первенстве.

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