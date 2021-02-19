Худяков заявил, что «Тамбов» продолжит выступления не только в РПЛ, но и в Кубке России и молодёжном первенстве

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что клуб продолжит выступления не только в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), но и в Кубке России и молодёжном первенстве страны.
Худяков заявил, что «Тамбов» продолжит выступления не только в РПЛ, но и в Кубке России и молодёжном первенстве
  • © ФК "Спартак"

«Вопрос был очень сложный, но мы его решили. Очень сильно нам помогли РФС и РПЛ, ну и ребята молодцы, что пошли на уступки, отозвали свои претензии из палаты. Команда будет играть и на Кубке, и в чемпионате, и в молодёжном первенстве на всех направлениях будем играть», — приводит слова Худякова Sport24.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Из-за долгов по зарплате клуб покинула большая часть футболистов.

В Кубке России «Тамбов» пробился в 1/8 финала, где сыграет с московским «Локомотивом», а в молодёжном первенстве РПЛ «Тамбов» с 14 очками занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» назвали футболистов, которые пополнят состав команды.

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