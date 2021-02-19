В «Тамбове» назвали футболистов, которые пополнят состав команды

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал имена футболистов, которые пополнят составе команды для продолжения выступлений в нынешнем сезоне.

«Что касается футболистов, которые к нам присоединятся из других клубов РПЛ, то на это у нас ещё ночь впереди, будем решать. Послезавтра игра с «Локомотивом», а у нас пока 7-8 человек в команде, так что весь день этим вопросом занимаемся. Пока к нам точно приходят в аренду Александр Денисов, Роман Минаев из «Арсенала», из «Рубина» — Кирилл Климов. Также Азер Алиев придёт к нам на минимальный контракт», — приводит слова Худякова Sport24.

Он отметил, что по другим игрокам клуб продолжает работу об их подписании.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Из-за долгов по зарплате клуб покинула большая часть футболистов.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» доиграет сезон РПЛ-2020/21.