СМИ: Большунов лишится очков КМ за инцидент на финише гонки в Лахти

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Российскому лыжнику Александру Большунову грозят штраф и лишение очков в Кубке мира за поведение на финише эстафетной гонки в Лахти.
СМИ: Большунов лишится очков КМ за инцидент на финише гонки в Лахти
  • © РИА Новости / Федерико Модика

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, вероятность первого дисциплинарного наказания составляет почти 100%, а второго — 50/50.

Большунов бежал заключительный этап эстафеты. На финиш он вышел вместе с финским лыжником Йони Мяки. Соперник подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в группу финских лыжников.

Ранее чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу назвал главных конкурентов Большунова в спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.

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