Отец Карацева рассказал, с чем связан прогресс в карьере сына

Казбек Карацев, отец полуфиналиста Australian Open Аслана Карацева, заявил, что психологический прессинг не позволял его сыну демонстрировать игру на уровне лучших теннисистов мира.

«Теннис — это психологически очень тяжёлый вид спорта. Ещё до выхода спортсмена на корт вокруг бушуют чудовищные страсти, ощущается сильное давление. В конце концов всё это влияет и на выступление. Я считаю, что именно такой психологический прессинг долго не позволял Аслану вырваться в число лучших игроков мира. Ведь с техникой игры и физической подготовкой у него давно всё в порядке. Теперь же он научился лучше справляться с самыми разными переживаниями» — цитирует Казбека Карацева «Российская газета»».

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open Карацев поднялся на 42-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.