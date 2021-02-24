Отец Карацева рассказал, с чем связан прогресс в карьере сына

Короткая ссылка
Казбек Карацев, отец полуфиналиста Australian Open Аслана Карацева, заявил, что психологический прессинг не позволял его сыну демонстрировать игру на уровне лучших теннисистов мира.
Отец Карацева рассказал, с чем связан прогресс в карьере сына
  • Reuters

«Теннис — это психологически очень тяжёлый вид спорта. Ещё до выхода спортсмена на корт вокруг бушуют чудовищные страсти, ощущается сильное давление. В конце концов всё это влияет и на выступление. Я считаю, что именно такой психологический прессинг долго не позволял Аслану вырваться в число лучших игроков мира. Ведь с техникой игры и физической подготовкой у него давно всё в порядке. Теперь же он научился лучше справляться с самыми разными переживаниями» — цитирует Казбека Карацева «Российская газета»».

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open Карацев поднялся на 42-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить