Тренер БАТЭ рассказал о впечатлениях от знакомства с Черчесовым

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал об общении с наставником сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом во время сборов белорусской команды в Турции.

«Появилось больше прямых контактов с коллегами. Взять тот же разговор с Черчесовым, который приходил к нам на занятие со своими ассистентами из тренерского штаба сборной России, а затем мы плодотворно пообщались. Станислав Саламович, с которым меня познакомил Мирослав Ромащенко, откровенно поделился большим объёмом полезной информации, а его ассистент Владимир Панников — весьма интересными деталями в плане физподготовки. Я честно скажу, мы были очень впечатлены общением с ними», — цитирует Жуковского пресс-служба БАТЭ.

Ранее Слуцкий рассказал о сложностях работы главным тренером сборной России.