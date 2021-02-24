Кормье: Льюису повезло в бою с Волковым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что американскому тяжеловесу Деррику Льюису повезло в бою с россиянином Александром Волковым.

«Я не хочу видеть реванш Льюиса с Волковым. Деррику повезло в первом бою. Когда он побил Волкова, то спас двух человек: себя от поражения и меня. Потому что меня тогда в любом случае попросили бы подраться в ноябре. Представьте меня в одной клетке с Волковым! Или же со Стипе Миочичем на коротком уведомлении! Я никогда бы не вышел против Стипе на коротком», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

В октябре 2018 года Льюис нокаутировал Волкова за несколько секунд до окончания поединка, несмотря на преимущество россиянина по ходу поединка.

Ранее Кормье выразил мнение, что Уайт должен продолжать попытки вернуть Нурмагомедова в бои.