Кормье считает, что Уайт должен продолжать попытки вернуть Нурмагомедова в бои

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что президент организации Дана Уайт должен продолжать попытки вернуть чемпиона лёгкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова к активным выступлениям.

«Нурмагомедов доминировал над очень жёстким Джастином Гэтжи. Он тот человек, которого надо заставлять вернуться. Хабиб — настоящий боец, именно поэтому Дана Уайт продолжает просить его о возвращении. На месте Уайта я бы продолжал уговаривать его вернуться. Я бы запланировал десять встреч с ним. Каждый раз, когда Хабиб соглашался бы на встречу, я бы продолжал убеждать его», — цитирует Кормье bjpenn.com.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее футболист «Боруссии» Холанд подарил Нурмагомедову футболку с автографом.