Бистрович: на меня всерьёз рассчитывают в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за турецкий клуб «Касымпаша», заявил, что летом хочет вернуться в российский клуб.

«Этой зимой я хотел уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени и как можно лучше подготовиться к молодёжному чемпионату Европы. Считаю, что сейчас мне надо играть как можно больше. В «Касымпаше» мне это удаётся. Я просил отпустить меня ещё летом, поскольку в ЦСКА игровых минут стало меньше, но потом я забил пару мячей и меня не хотели отпускать. В ноябре я подписал новый контракт с ЦСКА до 2025 года. Это показывает, что на меня всерьёз рассчитывают в Москве. Однако мы пришли к общему мнению, что мне лучше будет отправиться в аренду, где я смогу играть больше. Моя цель — прогрессировать и показать себя как можно лучше на Евро U-21», — приводит слова Бистровича Index.hr.

Футболист также добавил, что намерен обязательно вернуться в ЦСКА летом.

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