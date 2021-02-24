Панжинский: сейчас у Устюгова не всё в порядке

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский считает, что Сергей Устюгов не должен выступать на чемпионате мира из-за травмы.

«Сергей отличается своей харизматичностью и индивидуальным стилем. В нужный момент он может собраться и выступить на 110%. За это мы его любим и ценим. Однако сейчас у Сергея не всё в порядке. Он понимает, что если не может выступить на 100%, то, возможно, стоит дать возможность и шанс выступить другим. Разбитая трасса и рыхлый снег привели к тому, что Устюгов упал во время контрольной гонки и получил травму. Как я понимаю, это старое повреждение вернулось к нему», — заявил Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, чего ждать от российских лыжников на ЧМ.