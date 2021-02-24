Врач рассказал о состоянии попавшего в ДТП гольфиста Вудса

Доктор Аниш Махаджан рассказал о состоянии знаменитого гольфиста Тайгера Вудса, который был госпитализирован после автомобильной аварии.

«Тайгер Вудс получил серьёзные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды из медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня. Осколочные открытые переломы верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путём введения стержня в большеберцовую кость. Иные повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы при помощи комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства в отношении мышц для снятия давления из-за отёка. В настоящее время пациент в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате», — цитирует врача ESPN.

Тайгер Вудс попал в ДТП в Лос-Анджелесе 23 февраля, передвигаясь на своём автомобиле.

Ранее сообщалось, что травмы попавшего в ДТП гольфиста Вудса не несут угрозы для жизни.