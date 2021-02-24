Вяльбе: не думаю, что российских лыжников все вокруг пытаются сбить с ног и вывести из себя

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как относится к столкновениям отечественных лыжников с зарубежными соперниками.
Вяльбе: не думаю, что российских лыжников все вокруг пытаются сбить с ног и вывести из себя
  • © РИА Новости

«Я никогда не хочу плохо думать о соперниках. В контактных гонках подобное случается сплошь и рядом, на 99% это происходит случайно, ни о каком злом умысле речи идти не может. Просто мы обращаем на это внимание, когда подобное происходит с участием российских спортсменов. Давайте быть объективными. Если пересмотреть сезон, то можно увидеть, что столкновения происходят между финнами и норвежцами, шведами и американцами, французами и итальянцами. Но нам, россиянам, это не бросается в глаза, поскольку в этих инцидентах нет представителей сборной России. Я не думаю, что российских лыжников все вокруг пытаются сбить с ног и вывести из себя. Контактные гонки подразумевают возможность контакта. На мой взгляд, правило либо нужно ужесточить и за любой контакт дисквалифицировать, либо же смягчить. Главное, чтобы эти правила трактовались одинаково. Я хочу верить, что у наших соперников нет желания свалить русских любой ценой», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

На последних этапах Кубка мира у российских лыжников было несколько столкновений с финскими соперниками.

Ранее Вяльбе рассказала, как относится к зарубежной критике в адрес сборной России.

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