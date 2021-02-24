Футболист «Ливерпуля» Мане считает, что его партнёра по команде Фирмино недооценивают

Нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане оценил вклад в результаты команды Роберто Фирмино.

«Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но это часть футбола — всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, честно говоря», — приводит слова Мане This Is Anfield.

По его словам, Фирмино упрощает работу для него и Салаха. Мане также считает, что сборной Бразилии повезло, что у них есть такой игрок.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму капитана команды Джордана Хендерсона.