Футболист «Ливерпуля» Мане считает, что его партнёра по команде Фирмино недооценивают

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Нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане оценил вклад в результаты команды Роберто Фирмино.
Футболист «Ливерпуля» Мане считает, что его партнёра по команде Фирмино недооценивают
  • Reuters

«Он заслуживает большего признания, чем я или Салах, это точно. Но это часть футбола — всегда смотрят на забитые голы. Думаю, что без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, честно говоря», — приводит слова Мане This Is Anfield.

По его словам, Фирмино упрощает работу для него и Салаха. Мане также считает, что сборной Бразилии повезло, что у них есть такой игрок.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму капитана команды Джордана Хендерсона.

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