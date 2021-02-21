Тренер «Ливерпуля» заявил: травма Хендерсона может оказаться серьёзной

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму капитана команды Джордана Хендерсона, которую хавбек получил в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

«Проблема в области паха, приводящей мышцы. Никто в медицинском штабе не был оптимистичен на этот счёт. Выглядит не очень хорошо. Но нам придётся дождаться завтрашнего обследования», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Хендерсон получил травму уже на 25-й минуте матча с «Эвертоном» и покинул поле. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек сыграл в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах и записал в свой актив один гол и одну голевую передачу.

Таким образом, «Ливерпуль» лишился уже седьмого игрока основного состава из-за травмы. Команде не могут помочь защитники Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, хавбеки Фабиньо и Хендерсон, игравшие в обороне в последних матчах, а также Диогу Жота и Наби Кейта.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпулю» нужно улучшать реализацию, и тогда они будут выигрывать матчи.

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