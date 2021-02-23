Двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет

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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пау Газоль перешёл в испанскую «Барселону».
Двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте каталонского клуба. 40-летний центровой будет играть за сине-гранатовых до 30 июня.

Газоль уже выступал за «Барселону» с 1999 по 2001 год. После этого он выступал в НБА за «Мемфис Гриззлис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс».

33-летний игрок становился чемпионом НБА в 2009 и 2010 годах в составе «Лейкерс».

Ранее сообщалось, что определились все участники Евробаскета-2022.

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