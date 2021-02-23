Определились все участники Евробаскета-2022 

Стали известны все сборные, которые примут участие в чемпионате Европы по баскетболу 2022 года.

Команда Литвы обыграла Данию со счётом 77:76 и стала последним коллективом, завоевавшим путёвку на турнир.

Таким образом, список стран — участниц Евробаскета выглядит следующим образом: Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.

Чемпионат Европы пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в Праге, Тбилиси, Кёльне, Берлине и Милане.

Ранее тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над Эстонией в заключительном матче отбора на Евробаскет.