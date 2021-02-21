Базаревич прокомментировал победу над Эстонией в заключительном матче отбора на Евробаскет

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.

«Рады, что добились победы, а в Перми это всегда особенно и эмоционально. Рады выиграть и тому, что сделали это в хорошем стиле. В этой игре у нас было четыре дебютанта — рад за них. Надеюсь, ребята воспримут это как аванс и будут только прогрессировать», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Он отметил, что первая половина матча прошла не очень гладко для его команды.

«В первую очередь из-за большого количества новичков, но защита, которая у нас работала все 40 минут, позволяла быть всё время в игре», — добавил специалист.

Матч с Эстонией, завершившийся победой со счётом 75:52, не имел для российской команды, завоевавшей путёвку на Евробаскет по итогам предыдущей игры, турнирного значения. Сборная России завершила отбор на Евробаскет на втором месте в группе B, набрав 10 очков в шести матчах.

Ранее Кириленко рассказал, когда РФБ будет обсуждать с Базаревичем новый контракт.