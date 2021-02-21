Базаревич прокомментировал победу над Эстонией в заключительном матче отбора на Евробаскет
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«Рады, что добились победы, а в Перми это всегда особенно и эмоционально. Рады выиграть и тому, что сделали это в хорошем стиле. В этой игре у нас было четыре дебютанта — рад за них. Надеюсь, ребята воспримут это как аванс и будут только прогрессировать», — приводит слова Базаревича ТАСС.
Он отметил, что первая половина матча прошла не очень гладко для его команды.
«В первую очередь из-за большого количества новичков, но защита, которая у нас работала все 40 минут, позволяла быть всё время в игре», — добавил специалист.
Матч с Эстонией, завершившийся победой со счётом 75:52, не имел для российской команды, завоевавшей путёвку на Евробаскет по итогам предыдущей игры, турнирного значения. Сборная России завершила отбор на Евробаскет на втором месте в группе B, набрав 10 очков в шести матчах.
Ранее Кириленко рассказал, когда РФБ будет обсуждать с Базаревичем новый контракт.