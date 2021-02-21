Кириленко рассказал, когда РФБ будет обсуждать с Базаревичем новый контракт

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о будущем Сергея Базаревича на посту главного тренера сборной России.

«Базаревич доработает до олимпийской квалификации, это точно. А дальше будем смотреть и обсуждать работу и новое соглашение. На сегодняшний день я благодарен ему за тот путь, что сборной удалось пройти. Из тех составов национальной команды, что у него были, он всегда выжимал максимальный результат», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Квалификационный турнир Олимпиады в Токио с участием сборной России состоится с 29 июня по 4 июля.

55-летний специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Под руководством Базаревича команда заняла четвёртое место на Евробаскете-2017, пробилась на чемпионат мира 2019 года, но там не сумела выйти из группы, а также отобралась на Евробаскет-2022.

Ранее сообщалось, что сборная России победила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022.