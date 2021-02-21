Сборная России победила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022
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Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счётом 75:52 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком российской команды стал Евгений Бабурин, набравший 14 очков. Ещё 13 очков на счету Андрея Воронцевича. Михаил Кулагин записал в свой актив 12 очков.
В составе сборной Эстонии 10 очков набрал Янари Ёэсаар.
Таким образом, сборная России завершила отбор на Евробаскет на втором месте в группе B, набрав 10 очков в шести матчах. С первого места на чемпионат Европы вышла Италия. Эстония и Северная Македония, набравшие 7 и 6 очков соответственно, поборются за третье место и путёвку на Евробаскет в очном противостоянии.
Ранее сообщалось, что Кириленко прокомментировал досрочный выход мужской национальной команды на Евробаскет-2022.