Кириленко: надо обыграть Эстонию и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал досрочный выход мужской национальной команды на чемпионат Европы по баскетболу 2022 года.

«Поздравляю команду Базаревича с успехом. Я доволен тем, как сборная сыграла сегодня. Поначалу было тяжело, но как только ребята стали играть агрессивнее, то сразу начали отрываться в счёте. Особенно мне понравилось, как мы цепко сыграли в защите. Теперь надо обыграть Эстонию и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Благодаря победе над Северной Македонией российская команда гарантированно не опустится на последнее место в группе B и, таким образом, за тур до окончания квалификации обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2022 года, который пройдёт в четырёх странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии — с 1 по 18 сентября.

Ранее Базаревич прокомментировал досрочный выход сборной России на чемпионат Европы 2022 года.