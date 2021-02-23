Бронзовый призёр ОИ скептически относится к тренировкам российских биатлонистов вне сборной

Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады по биатлону Максим Чудов поделился своим мнением о том, что российские биатлонисты предпочитают тренироваться вне национальной команды.

«Мы только что говорили с вами о том, что времена меняются, но, на мой взгляд, в спорте не меняется главное: пока в команде не будет реальной конкуренции, жёсткой дисциплины и централизованной подготовки, никакого стабильного результата не будет. Поэтому я бы начал как раз с того, что собрал бы всех вместе в приказном порядке, объяснив, зачем это делаю», — сказал Чудов в интервью RT.

Прославленный биатлонист вспомнил, как сам тренировался в национальной команде и какое влияние на него оказывало постоянное соперничество с товарищами по сборной.

«Когда мы тренировались у того же Аликина — я, Коля Круглов, Ваня Черезов, Дима Ярошенко, — мы могли прикалываться, поддевать друг друга, но каждая тренировка заканчивалась каким-то соперничеством. Не намеренным, а просто так получалось. Сейчас этого в сборной нет, и это печально. Ну а потом, если уж называть вещи своими именами, что значит «хочу сам»? Ты что-нибудь уже выиграл? Нет. Значит, встал в строй, закрыл рот и работай!» — заключил Чудов.

Ранее он признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине не по спортивному принципу.