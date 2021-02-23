Чудов признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине не по спортивному принципу

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Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов ответил, почему не попал в состав сборной России на эстафету на Олимпийских играх в Турине.
Чудов признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине не по спортивному принципу
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«Почему на Олимпийских играх в Турине я не бежал эстафету, в которую отобрался первым номером? Да только потому, что был звонок от одного из губернаторов руководству олимпийской команды. Я вообще против таких историй. У губернаторов что, своей работы нет, если они считают нормальным лезть в спорт? У нас в регионах всё хорошо и все проблемы решены? Да и потом, где логика? Если ты просишь поставить на гонку человека, который недостаточно хорошо готов и в этой гонке облажался, кому от этого будет выгода? Допускаю, что кто-то со мной не согласится, но считаю, что губернатор может звонить тренеру только с одним вопросом: «Чем вам помочь?» Сомневаюсь только, что этот вопрос звучит часто…» — заявил Чудов в интервью RT.

Ранее он признался, что ужаснулся отсутствию условий для развития биатлонистов в Башкортостане.

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