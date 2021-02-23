Чудов о состоянии биатлона в Башкортостане: нет ни скамейки запасных, ни условий

Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов рассказал о своих впечатлениях о работе на должности главы Федерации лыжных гонок и биатлона Башкортостана.

«Я не так давно возглавил в Башкирии Федерацию лыжных гонок и биатлона, поездил по региону и ужаснулся: мама дорогая, у нас же вообще никакой скамейки запасных нет. Нет условий. И ведь всё это случилось не в крайние пять лет, а идёт из гораздо более ранних времён. А потом мы удивляемся тому, что творят на том же Кубке IBU молодые норвежцы, французы или та же Австрия, где биатлоном занимается считаное количество человек. У них что, лучше условия для работы, нежели те, что есть у нашей сборной? Наверняка нет. Ещё сказал бы, что наши спортсмены тоже должны в себе разобраться. Понять, чего они хотят, ради чего бегают», — заявил Чудов в интервью RT.

Ранее известный в прошлом биатлонист рассказал о конфликте с тренерским штабом сборной России по биатлону.