Губерниев: убеждён, что на ЧМ по лыжным видам спорта медалей будет больше, чем в биатлоне

Короткая ссылка
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от чемпионата мира по лыжным видам спорта.
Губерниев: убеждён, что на ЧМ по лыжным видам спорта медалей будет больше, чем в биатлоне
  • РИА Новости

«Убеждён, что медалей будет больше, чем в биатлоне. Мы в каждой гонке будем бороться за победу, особенно у мужчин. У женщин также есть место чуду и подвигу, тем более Непряева выздоравливает, есть замечательные Ступак, Кирпиченко и другие. Я не только на Большунова надеюсь, у нас крепкая команда и огромная конкуренция за попадание в состав. Чтобы победить, нужно очень сильно постараться. В любом случае мы будем бороться. У женщин конкурентоспособная команда с учётом Непряевой и Сориной. Они, наоборот, отдохнули и рвутся в бой. Не стал бы их сбрасывать со счетов», — цитирует Губерниева Sport24.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Германии. На первенстве мира по биатлону россияне смогли завоевать лишь одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

Ранее сообщалось, чего ждать от российских лыжников на ЧМ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить