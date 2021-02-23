Губерниев: убеждён, что на ЧМ по лыжным видам спорта медалей будет больше, чем в биатлоне

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими ожиданиями от чемпионата мира по лыжным видам спорта.

«Убеждён, что медалей будет больше, чем в биатлоне. Мы в каждой гонке будем бороться за победу, особенно у мужчин. У женщин также есть место чуду и подвигу, тем более Непряева выздоравливает, есть замечательные Ступак, Кирпиченко и другие. Я не только на Большунова надеюсь, у нас крепкая команда и огромная конкуренция за попадание в состав. Чтобы победить, нужно очень сильно постараться. В любом случае мы будем бороться. У женщин конкурентоспособная команда с учётом Непряевой и Сориной. Они, наоборот, отдохнули и рвутся в бой. Не стал бы их сбрасывать со счетов», — цитирует Губерниева Sport24.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 23 февраля по 7 марта в Германии. На первенстве мира по биатлону россияне смогли завоевать лишь одну бронзовую медаль в мужской эстафете.

Ранее сообщалось, чего ждать от российских лыжников на ЧМ.