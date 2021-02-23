Шипачёв: я очень сильно хочу попасть на чемпионат мира

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв выразил желание попасть в сборную России по хоккею на чемпионат мира 2021 года и высказался о готовности жить в «пузыре».

«Будет ли тяжело жить в «пузыре» в течение месяца? Думаю, что да. Наверное, будут организованы какие-то развлечения, мы чем-то будем заниматься. А в принципе — это ведь наша любимая работа, и подстроимся под условия, если я вообще попаду на чемпионат мира. Конечно же, я очень сильно хочу туда попасть, но жизнь покажет», — цитирует «Чемпионат» Шипачёва.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Турнир будет проходить в формате закрытого «пузыря».

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