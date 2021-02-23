Источник: Азмун стал приоритетной трансферной целью «Севильи» на летнее межсезонье
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Об этом сообщает El Gol Digital. По информации источника, испанцам необходим новый центральный нападающий. Сообщается, что севильцы уже контактировали со стороной 26-летнего иранского форварда, а сам футболист хотел бы попробовать свои силы в испанской Примере.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги иранец провёл 15 матчей, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года.
Ранее «Сочи» арендовал до конца сезона футболиста «Зенита» Прохина.