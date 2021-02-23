Источник: Азмун стал приоритетной трансферной целью «Севильи» на летнее межсезонье

Форвард «Зенита» Сердар Азмун стал главной целью «Севильи» на летнее трансферное окно.

Об этом сообщает El Gol Digital. По информации источника, испанцам необходим новый центральный нападающий. Сообщается, что севильцы уже контактировали со стороной 26-летнего иранского форварда, а сам футболист хотел бы попробовать свои силы в испанской Примере.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги иранец провёл 15 матчей, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом 2022 года.

Ранее «Сочи» арендовал до конца сезона футболиста «Зенита» Прохина.