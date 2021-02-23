Волков считает, что сумел бы доставить проблемы экс-чемпиону UFC Джонсу

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков объяснил, каким образом мог бы доставить проблемы в бою бывшему чемпиону организации в полутяжёлом весе Джону Джонсу, поднявшемуся в весе.

«Мы пока не видели Джонса в тяжёлом весе. Нужно посмотреть, как он себя будет чувствовать и как действовать. Он явно замедлился в последних боях. Не стал медленным, просто стал больше уделять внимания тактическим элементам. Каким он будет в тяжёлом весе, сказать трудно. Почему-то мне кажется, что ему со мной тоже будет нелегко. Как минимум я человек, который может пробить джеб навстречу, причём очень точно, а с этим джебом сложно что-то сделать. У многих бойцов подобной базы нет. Через этот джеб можно развивать любые атаки, любую другую работу. И разумеется, у меня есть не только этот удар», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Джон Джонс на протяжении нескольких лет возглавлял список лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее менеджер Волкова заявил, что Льюис уже трижды отказывался от реванша с Александром.