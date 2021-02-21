Менеджер Волкова: Льюис уже трижды отказывался от реванша с Александром

Менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова — Иван Банников — прокомментировал победу американца Деррика Льюиса над соотечественником Кёртисом Блэйдсом.

«Странно, что до боя с Блэйдсом Льюис говорил, что нокаутирует Волкова в первом раунде, однако после своей победы просит того, кого Александр деклассировал — Оверима. Конечно, мы будем в очередной раз запрашивать реванш с ним, однако он уже отказывался от второго боя три раза. Мы знаем от коллег из UFC, что Льюис ни за какие деньги не желает драться с Волковым — готов только в титульнике», — цитирует Sports.ru Ивана Банникова, менеджера Волкова.

На UFC Vegas 19 Льюис отправил в нокаут Блэйдса во втором раунде.

Ранее сообщалось, чем запомнился UFC Vegas 19.