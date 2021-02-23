Источник: экс-футболисту «Мордовии» грозит шесть лет колонии за организацию подпольных азартных игр

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Бывший капитан ФК «Мордовия» Руслан Мухаметшин в компании ещё трех человек в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в организации подпольных азартных игр.
Источник: экс-футболисту «Мордовии» грозит шесть лет колонии за организацию подпольных азартных игр
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия Мордовии». Экс-футболиста обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр. Сеть нелегальных казино работала как в Саранске, так и в одном из районов республики. Следствие считает, что в ноябре 2017 года Мухаметшин вместе с сообщниками создал организованную группу для открытия подпольных игорных автоматов. Для этого они арендовали нежилые помещения. Ставки в казино делались с помощью облачного майнинга криптовалюты.

Заведения проработали до февраля 2020 года, затем их накрыли правоохранительные органы. Мухаметшин находится под подпиской о невыезде. Экс-футболисту «Мордовии» и его подельникам грозит до шести лет колонии со штрафом до 1 млн рублей. 

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