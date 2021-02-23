Тихонов заявил о готовности подать в суд на Губерниева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов подать судебный иск против комментатора канала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

«Губерниев пытается лишить наш спорт его славной истории, принизить значение и трудность наших побед. Норвежский журналист очень точно назвал его дремучим и недалёким. Как этот фрукт посмел использовать государственное телевидение в корыстных целях, для сведения личных счётов? Но при этом совершенно непонятно, почему в биатлонной семье его до сих пор терпят и не начнут игнорировать. Надо всем спортсменам, тренерам, руководству федерации и ветеранам биатлона отказаться от общения и любого вида сотрудничества с ним. Порой создаётся впечатление, что его боятся и идут на контакт по принуждению, поскольку в этом случае этот истеричный и обидчивый кадум смешает всех с грязью. Он действительно создаёт неприятную атмосферу вокруг команды. Неслучайно, что, когда наши биатлонисты завоёвывали медали на последних чемпионатах мира, он эти гонки не комментировал», — написал Тихонов на своём сайте.

Легендарный биатлонист добавил, что готов подать в суд на комментатора и телеканал «Матч ТВ».

«Это дело так оставлять нельзя, надо подавать иски против канала «Матч ТВ», лично Губерниева и прекращать эту безнаказанность. Этот болван просто упивается полученной властью судить и рядить всех. Пока его не призовут к ответу, он не станет никого слушать. Но бояться его не стоит. На самом деле он труслив и всегда лоялен к тем, кто имеет реальную власть. Я получил поддержку ветеранов не только биатлона, но и многих других видов спорта, а также согласие обратиться в Госдуму и написать письмо президенту и в суд по правам человека. Таких оскорблений не позволяет себе ни один комментатор ни в одной стране», — добавил Тихонов.

Ранее сообщалось, что Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ.