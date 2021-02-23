Тихонов заявил о готовности подать в суд на Губерниева

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов подать судебный иск против комментатора канала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
Тихонов заявил о готовности подать в суд на Губерниева
  • РИА Новости

«Губерниев пытается лишить наш спорт его славной истории, принизить значение и трудность наших побед. Норвежский журналист очень точно назвал его дремучим и недалёким. Как этот фрукт посмел использовать государственное телевидение в корыстных целях, для сведения личных счётов? Но при этом совершенно непонятно, почему в биатлонной семье его до сих пор терпят и не начнут игнорировать. Надо всем спортсменам, тренерам, руководству федерации и ветеранам биатлона отказаться от общения и любого вида сотрудничества с ним. Порой создаётся впечатление, что его боятся и идут на контакт по принуждению, поскольку в этом случае этот истеричный и обидчивый кадум смешает всех с грязью. Он действительно создаёт неприятную атмосферу вокруг команды. Неслучайно, что, когда наши биатлонисты завоёвывали медали на последних чемпионатах мира, он эти гонки не комментировал», — написал Тихонов на своём сайте.

Легендарный биатлонист добавил, что готов подать в суд на комментатора и телеканал «Матч ТВ».

«Это дело так оставлять нельзя, надо подавать иски против канала «Матч ТВ», лично Губерниева и прекращать эту безнаказанность. Этот болван просто упивается полученной властью судить и рядить всех. Пока его не призовут к ответу, он не станет никого слушать. Но бояться его не стоит. На самом деле он труслив и всегда лоялен к тем, кто имеет реальную власть. Я получил поддержку ветеранов не только биатлона, но и многих других видов спорта, а также согласие обратиться в Госдуму и написать письмо президенту и в суд по правам человека. Таких оскорблений не позволяет себе ни один комментатор ни в одной стране», — добавил Тихонов. 

Ранее сообщалось, что Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ.

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