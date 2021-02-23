Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа российского биатлониста Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

«Завершился чемпионат мира в Поклюке, и Логинов за это время не дал ни одного интервью. Александр, мы продолжим за тебя болеть и всегда придём на помощь, но в этой ситуации дорога должна быть с двусторонним движением», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В составе сборной России Александр Логинов завоевал бронзовые медали в эстафетной гонке на ЧМ в Поклюке.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.