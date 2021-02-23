Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отказа российского биатлониста Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.
Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ
  • © REUTERS/Leonhard Foeger

«Завершился чемпионат мира в Поклюке, и Логинов за это время не дал ни одного интервью. Александр, мы продолжим за тебя болеть и всегда придём на помощь, но в этой ситуации дорога должна быть с двусторонним движением», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В составе сборной России Александр Логинов завоевал бронзовые медали в эстафетной гонке на ЧМ в Поклюке.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить