Губерниев раскритиковал Логинова за отказ от общения с прессой на ЧМ
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«Завершился чемпионат мира в Поклюке, и Логинов за это время не дал ни одного интервью. Александр, мы продолжим за тебя болеть и всегда придём на помощь, но в этой ситуации дорога должна быть с двусторонним движением», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
В составе сборной России Александр Логинов завоевал бронзовые медали в эстафетной гонке на ЧМ в Поклюке.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.