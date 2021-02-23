Президент «Реала» вылечился от коронавируса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вылечился от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. За последние два дня функционер дважды проходил тестирование, и оба раза был получен отрицательный результат.

О заболевании Переса коронавирусом было объявлено 2 февраля. Функционер переносил заболевание бессимптомно.

Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года, но в феврале 2006-го подал в отставку. Второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает данный пост до сих пор.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» подозревается в мошенничестве на €200 млн.