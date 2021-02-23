Чернышов предположил, что Тедеско уже подписал контракт с «Шальке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал информацию о том, что Доменико Тедеско может снова возглавить «Шальке».

«Я не удивлюсь, если у Тедеско уже есть контракт с «Шальке». Немцы — это очень практичные люди. Они редко уходят с одной работы, не получив другую. И планируют всё на много лет вперёд», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Тедеско покинет «Спартак» летом 2021 года по истечении срока действия контракта. Немецкий специалист уже работал с командой с 2017 по 2019 год.

Ранее тренер «Сочи» Бородин рассказал о прозвищах Тедеско.