Чернышов предположил, что Тедеско уже подписал контракт с «Шальке»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал информацию о том, что Доменико Тедеско может снова возглавить «Шальке».
Чернышов предположил, что Тедеско уже подписал контракт с «Шальке»
  • РИА Новости

«Я не удивлюсь, если у Тедеско уже есть контракт с «Шальке». Немцы — это очень практичные люди. Они редко уходят с одной работы, не получив другую. И планируют всё на много лет вперёд», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Тедеско покинет «Спартак» летом 2021 года по истечении срока действия контракта. Немецкий специалист уже работал с командой с 2017 по 2019 год.

Ранее тренер «Сочи» Бородин рассказал о прозвищах Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить