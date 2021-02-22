Тренер «Сочи» Бородин рассказал о прозвищах Тедеско

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, какие негласные прозвища есть у наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: Плакса и Хамелеон. И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чём говорят. Опять же, его поведение — на его совести», — приводит слова Бородина Sport24.

После матча 18-го тура Российской премьер-лиги между Тедеско и Бородиным произошёл конфликт. Наставник «Спартака» обвинил тренера «Сочи» в проявлении национализма.

Ранее сообщалось, что «Шальке» рассматривает вариант с возвращением Тедеско.